Здоровье 21 февраля 2024, 18:13 Бренд-шеф Мосева посоветовала заменить конфеты ягодами

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Любые сладости в рационе лучше заменить более полезными и органическими продуктами. Так, отличной альтернативой конфетам станут ягоды, сообщила бренд-шеф сети пансионатов «Теплые беседы» Тамара Мосева в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, в ягодах содержится большое количество фруктозы. Она усваивается медленнее, благодаря чему не происходит резких скачков глюкозы в крови. Также заменить сладости в рационе можно сухофруктами — изюмом, черносливом и курагой.

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Кроме того, к полезным сладостям относятся зефир, пастила, мед, горький шоколад и различные орехи, отметила Мосева.