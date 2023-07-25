Здоровье 25 июля 2023, 17:10 Бренд-шеф Кузнецов рассказал, почему питание наших бабушек было полезнее, чем у нас Бренд-шеф Кузнецов: представители старшего поколения никогда не отказывались от завтрака

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Советская схема «первое — второе — компот», которой придерживались наши бабушки, очень полезна для здоровья. Такой информацией поделился бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, представители старшего поколения никогда не отказывались от завтрака. Сейчас же все больше людей отказываются от первого приема пищи, либо выбирают не самые полезные продукты. Кузнецов посоветовал употреблять по утрам именно кашу, так как она является источником полезных микроэлементов.

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Во время обеда не стоит забывать про суп. Бред-шеф порекомендовал есть это блюдо два-три раза в неделю, так как оно благоприятно влияет на состояние ЖКТ. В качестве второго блюда стоит выбирать продукты, в которых содержится много белка.

Ужин должен включать в себя овощи. Один из самых лучших рецептов для вечера — мясо по-французски с помидорами и сыром.