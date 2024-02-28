Здоровье 28 февраля 2024, 18:36 Бренд-шеф Кузнецов рассказал, что орехи препятствуют всасыванию холестерина в кишечнике

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Бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов в разговоре с изданием Life перечислил продукты, которые помогают поддерживать уровень холестерина в организме.

Как рассказал эксперт, не стоит его бояться, поскольку не каждый холестерин опасен для здоровья. Условно «хороший» холестерин синтезирует половые гормоны, а также способствует усвоению витаминов D, E, K. В рационе должны присутствовать продукты, которые помогают поддерживать его здоровый уровень.

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Например, орехи препятствует всасыванию холестерина в кишечнике, а содержащиеся в рыбе и морепродуктах омега-3 жирные кислоты снижают риск закупорки сосудов холестериновыми бляшками.