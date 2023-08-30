Здоровье 30 августа 2023, 17:55 Бренд-шеф Кулагин посоветовал отказаться от тартара, если в него добавили заправку

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Употребление некачественного тартара или сашими — блюд из сырого мяса или рыбы — может привести к проблемам с желудком. Бренд-шеф Павел Кулагин рассказал, как понять, от какой еды лучше отказаться. Об этом сообщил LIFE.

Специалист отметил, что при выборе сашими стоит обращать внимание на его цвет. К примеру, цвет тунца должен быть «планомерно бордовый». При этом рыба должна быть с максимально тонкими прожилками, или вовсе без них.

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Отличить безопасный тартар также можно по красному цвету. При этом важно обращать внимание на нарезку блюда. С помощью мелкой рубки повар мог попытаться скрыть плохое качество мяса.

«Идеальный размер одного кусочка тартара — три миллиметра. Тартар должен пахнуть мясом. Идеальная подача такого блюда — без сильных заправок и наполнителей, на тарелке все должно лежать отдельно», — отметил Кулагин.