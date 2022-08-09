Бренд-шеф Димитри назвал примеры легких и полезных завтраков

Бренд-шеф, основатель кулинарной онлайн школы ШефДаТе, профессиональный сомелье Давиде Димитри назвал примеры идеального, легкого и питательного завтрака. Об этом он сообщил изданию Pravda.Ru.

По словам эксперта, на завтрак стоит употреблять большое количество витаминов, клетчатки и углеводов, избегая при этом насыщенных жиров, которые трудно перевариваются.

Одним из полезных завтраков является сочетание тоста, фруктового джема без сахара и йогурта.

«Если вы часто опаздываете, и по утрам вам приходится жонглировать тысячей дел, эта закуска отлично подойдет для быстрого и вкусного завтрака, на ее приготовление уйдет всего несколько минут», — отметил Димитри.

Он также предложил альтернативу сладкому завтраку — рисовые или кукурузные хлебцы, творожный сыр и натуральный апельсиновый сок.

Зарядиться энергией поможет завтрак, состоящий из ломтиков банана, обжаренных на сухой сковороде ломтиков цельнозернового черного хлеба с сыром и ветчиной и свежевыжатый фруктовый сок.

«Как и любой итальянец, в душе я „макаронник“, поэтому пасту могу есть даже на завтрак! Знаю, это может показаться странным, но уверяю вас, это очень вкусно и может быть даже полезно… Моя излюбленная паста ЗОЖ с соусом из яйца, оливкового масла и толченых орехов <…>», — резюмировал Димитри.