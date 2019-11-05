«Сенсационные» советы диетологов оказались обманом

«Я понимаю, что диетологам тоже надо есть и поддерживать имидж экспертов, но ежегодно выдавать за новости общеизвестную информацию даже как-то неприлично», — заявила Мира.

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Она отметила, что все уже давно знают, что для похудения необходимо увеличить количество белка, отказаться от газированной воды и не переедать. Совет перестать нервничать возмутил Миру — она заявила, что современном мире, где от буллинга страдает 90 процентов людей с лишним весом, он звучит как насмешка.

«Почему практически никто не говорит о том, что первым делом нужно сдать анализы на гормоны? Я второй год дробно питаюсь, делаю упор на белок и три раза в неделю по 50 минут провожу на беговой дорожке, но не могу прийти к нужной форме, потому что гормональный фон не в порядке», — заявила Мира.

В своем блоге Мира выкладывает видеоролики, в которых рассказывает о том, как борется с лишним весом сама, а также помогает избавиться от него другим. Она также пробует различные методы и методики похудения и публикует рецепты диетических блюд.

«Уважаемые диетологи, прекратите пичкать людей диетами и раздавать утопические советы. Не стоит нивелировать важность ваших коллег — говорите чаще о том, что при избыточном весе, первым делом нужно обращаться к эндокринологу и психологу. Это гораздо полезнее», — заключила Мира.