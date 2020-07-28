Бразильские ученые обнаружили опасную мутацию «свиного гриппа»

Миралда Сикейра, руководитель лаборатории респираторных вирусов и кори Fiocruz, рассказала об опасной мутации. Она отметила, что вариант вируса, который недавно нашли в бразильском городе Ибипора, способен вызвать пандемию.

«С 2005 года обнаружено 25 различных вариантов вируса гриппа A/H1N2. Но тот, что мы обнаружили на юге страны, отличается от открытых ранее. Я бы сказала, что потенциал вызвать пандемию у него такой же, как у коронавируса», — заявила она.

В настоящий момент известно об одном случае заражения у молодой работницы одной из местных мясоперерабатывающих компаний. Она перенесла заболевание в легкой форме. Случаев передачи вируса от человека к человеку до сих пор зарегистрировано не было. Об этом сообщил сайт «Мир 24».