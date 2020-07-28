Бразильские ученые обнаружили опасную мутацию «свиного гриппа»
Новый вариант вируса свиного гриппа, который обладает высоким уровнем заразности, чем ранее известные виды, обнаружили ученые из Бразилии. Об этом сообщило РИА ФАН.
Миралда Сикейра, руководитель лаборатории респираторных вирусов и кори Fiocruz, рассказала об опасной мутации. Она отметила, что вариант вируса, который недавно нашли в бразильском городе Ибипора, способен вызвать пандемию.
«С 2005 года обнаружено 25 различных вариантов вируса гриппа A/H1N2. Но тот, что мы обнаружили на юге страны, отличается от открытых ранее. Я бы сказала, что потенциал вызвать пандемию у него такой же, как у коронавируса», — заявила она.
В настоящий момент известно об одном случае заражения у молодой работницы одной из местных мясоперерабатывающих компаний. Она перенесла заболевание в легкой форме. Случаев передачи вируса от человека к человеку до сих пор зарегистрировано не было. Об этом сообщил сайт «Мир 24».