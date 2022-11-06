BQ.1 и «цербер» заменят доминирующие в России виды коронавируса | 360°

Здоровье 06 ноября 2022, 04:01 BQ.1 и «цербер» заменят доминирующие в России виды коронавируса Вирусолог Лукашев: BQ.1 и «цербер» заместят доминирующие в России варианты «омикрона» РИА "Новости"

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Варианты штамма коронавируса «омикрон» BQ.1 и BQ.1.1, который уже стал известен под именем «цербер», в скором времени могут заместить самые распространенные варианты омикрон-штамма в России BA.4 и BA.5. Об этом сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Его слова привел ТАСС.

По мнению специалиста, этот процесс будет более медленным, чем смена штамма «дельта» на «омикрон».

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«Этот процесс будет не такой эффективный, не такой молниеносный, как замена "дельты" на "омикрон" в феврале этого года», — сказал он.

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Лукашев уточнил, что речь идет о нескольких месяцах.

Пятая февральская волна коронавируса была рекордной во всех смыслах. Количество заболевших было огромным, при этом болезнь чаще проявлялась как ОРВИ.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что штамм коронавируса «цербер» отличается от других высокой контагиозностью, то есть заразностью. По ее словам, на этом отличия заканчиваются. «Цербер» переносится не тяжелее, чем разновидности «омикрона».