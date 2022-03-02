Россиянам рассказали, как бороться со стрессом

Из-за напряженной ситуации в мире многие люди начинают испытывать тревожность. Психолог и астролог Алена Никольская рассказала, как справиться со стрессом. Об этом сообщил сайт «Пятого канала».

Специалист посоветовала уделять время ежедневной рутине. Действия, которые человек осуществляет каждый день, приносят в жизнь стабильность. Важно не лишать себя этих ритуалов, так как они привнесут в жизнь спокойствие и комфорт.

Кроме того, медитация и спорт также являются отличным способом борьбы со стрессом. Во время медитации важно следить за дыханием, передало «Утро.ру».