Иммунолог рассказал, как бороться с постковидным синдромом

Переболевшие ковидом пациенты часто обращаются к врачам с жалобами на слабость, быструю утомляемость, различные боли. Врач-иммунолог, телеведущий Андрей Продеус рассказал ИА Nation News о распространенных последствиях коронавируса и способах борьбы с ними.

Нервно-психическая слабость, или астения — одно из самых распространенных последствий. При астении часто наблюдаются различные боли в теле, отметил Продеус.

«Это проявление астении, которая характерна для перенесенной коронавирусной инфекции. Нужно восстанавливаться, реабилитироваться. Государственная программа по реабилитации перенесших коронавирусную инфекцию сейчас запускается и уже идет», — рассказал врач.

Когнитивные расстройства, такие как ухудшение памяти, забывчивость — тоже часто встречаются у переболевших. Восстанавливать мозговую активность можно и без помощи врачей.

«Нужно просто нормально жить, питаться. Самое главное — заниматься легкой физической нагрузкой, которая питает ваш мозг. Потому что, если вы не будете питать мозг, ему будет тяжело справиться с этим состоянием. Как можно питать мозг? Только, если вы будете хотя бы 40 минут в день заниматься кардиогенной нагрузкой», — посоветовал Продеус.