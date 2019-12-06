Бороду и усы признали опасными. Мужчин с волосами на лице лучше не целовать

В сезон гриппа и ОРВИ мужчинам, которые носят бороду и усы, нужно тщательно ухаживать за растительностью на лице. Об этом предупредил главный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Борода и усы сейчас в моде, отметил эксперт. По его словам, некоторые мужчины даже уверены, что усы и борода согревают в холода. Однако человеческий волос подобен фильтру, который впитывает и задерживает бактерии. А влажность и тепло в густых волосах создают комфортные условия для размножения микроорганизмов, предупредил специалист.

«Особенно возрастают риски получить на лице опасный „инкубатор“ для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа и люди вокруг чихают и кашляют», — сказал эксперт. Его слова привело РИА «Новости».

Также растительность на лице может привести к повторному заражению простудой и гриппом. Так, из-за волосяного покрова на лице остатки мокроты оседают вокруг рта.

«Осевшие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях», — предупредил эксперт.