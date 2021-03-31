Врач назвала единственно верный способ борьбы с папилломами

Многие люди сталкиваются в течение жизни с появлением папиллом. Полностью вылечиться от вируса нельзя, но можно удалить новообразования. При этом самым правильным решением будет обратиться к медикам, а не косметологам.

Появляющиеся на коже папилломы не имеют отношения к вирусу папилломы человека (ВПЧ), пояснила «360» дерматолог и косметолог Зоя Константинова. Из ВПЧ бывают проявления в виде плоских, аногенитальных и ладонно-подошвенных бородавок. Кожные типы идентифицируются по внешнему виду, а папилломы на слизистых определяются методом ПЦР.

Препаратов направленного действия для лечения ВПЧ пока нет. При этом для борьбы с папилломами часто используют интерфероны и неспецифические иммуностимуляторы.

«Основным методом борьбы с вирусом папилломы человека является деструкция (разложение, разрушение). Она может быть лазерная, радиочастотная, крио, химическая. Наиболее предпочтительными являются радиочастотная и лазерная», — отметила дерматолог.

Она добавила, что для удаления новообразований лучше обращаться не к косметологу, а именно к врачам.

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