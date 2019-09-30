Борьбу с антипрививочниками продолжат в России

Министерство здравоохранения назвало чрезвычайно важным борьбу с антипрививочным лобби. В ведомстве назвали опасным даже не полный отказ от прививок, а только от части.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой, выступая на заседании оргкомитета первого национального форума «Здоровье и безопасность детей», рассказал о результатах иммунопрофилактики, пишет РИА «Новости». По его словам, это программа дала самые впечатляющие результаты из всех программ ведомства.

В то же время он указал на опасность информации о вреде прививок, которую распространяют по всему миру через интернет, СМИ и секты. Краевой сказал, что эта информация необъективна и подрывает доверие к иммунизации. При этом он предупредил, что даже сокращение числа прививаемых может обернуться возвратом эпидемий опасных болезней.

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«Поэтому считаем чрезвычайно важным продолжить противостояние антивакцинальному лобби», — сказал Краевой.

Весной стало известно, что Минздрав планирует привлекать к административной ответственности врачей и СМИ за призывы к отказу от вакцинации. Сейчас ведомство готовит соответствующие законопроекты.