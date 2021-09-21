Врач рассказал, какие специи помогут в борьбе с простудой

Осенью велика вероятность заразиться простудными заболеваниями, поэтому важно помогать организму защищаться от инфекций. Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал Общественной службе новостей, какие специи и приправы помогут укрепить иммунитет и не заразиться.

Некоторые специи поднимают иммунитет, а также помогают легким переносить холодную и сырую погоду. Поэтому в осенний период можно не бояться добавлять побольше специй в различные блюда.

«Могу сказать, что полезны плов, чахохбили и все блюда с большим количеством приправ. Это корица, куркума, чили, гвоздика, тимьян. Все это можно найти на полке любого супермаркета. Если вы укрепите свой иммунитет, то поможете врачам и своему здоровью», — сказал Асанов.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет на фоне холодов. В рацион следует добавить больше белков и полезных жиров, кроме того, важно следить за режимом сна и уровнем физической активности.