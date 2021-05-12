Борьба с коронавирусом помогла снизить заболеваемость кишечными инфекциями

Представители Роспотребнадзора заявили, что меры по борьбе с коронавирусом помогли в два раза снизить заболеваемость кишечными инфекциями, написал сайт URA.ru.

«Заболеваемость острыми кишечными инфекциями, вызванными неустановленными инфекционными возбудителями снизилась в 1,7 раза. Показатель заболеваемости норовирусной инфекцией в РФ снизился в два раза. Заболеваемость ротавирусной инфекцией в 2020 году составила 33,94 на 100 тысяч населения, в 2019 году — 70,26», — уточнили специалисты.

Еще примерно в 1,6 раза снизилось число зараженных сальмонеллезом, в 2,4 раза — коклюшем, в 3,7 раза — корью, в 14,3 раза — краснухой. Помимо прочего, на 40,3% сократилось количество больных ветряной оспой и на 38,5% уменьшилось число инфицированных острым гепатитом В.

Терапевт Лариса Алексеева отметила, что этому поспособствовало использование масок, постоянное мытье рук и применение антисептиков. Она добавила, что сейчас даже дети обрабатывают руки — во всех образовательных учреждениях есть санитайзеры.