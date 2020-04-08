Большинство заразившихся коронавирусом в Подмосковье за сутки моложе 45 лет

За последние сутки в Московской области выявили 95 новых случаев заболевания COVID-19. Среди зараженных больше всего молодых пациентов. Им еще нет 45 лет, сообщили в Мособлштабе.

Всего на 8 апреля в Подмосковье зафиксировано 549 инфицированных. Вылечились 52 пациента. Врачи уже отпустили их домой.

Из числа зараженных анализ на коронавирус оказался положительным у 54 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Заболевание выявили у 26 жителей области из возрастной категории 46-64 года, еще 11 инфицированных — от 65 до 84 лет. Среди тех, кто заразился коронавирусной инфекцией за сутки, четыре ребенка.

Источник фото: Мособлштаб

Больше всего заболевших сейчас в Химках — там уже 37 людей с COVID-19. На втором месте Мытищи с 35 инфицированными, за ними следуют Люберцы (34), Красногорск (29) и Ленинский (26). В подмосковных поликлиниках принимать пациентов с СОVID-19 будут помогать молодые специалисты.

За все время эпидемии в Московской области зафиксировали 10 смертельных случаев. В регионе введен режим полной самоизоляции. Людей просят оставаться дома. На улицу выходить можно в случае необходимости: в магазин, аптеку, чтобы доехать до работы, вынести мусор или погулять с питомцем.

Всего в России за последние сутки зарегистрировано 1175 новых случаев заражения. Число инфицированных в стране превысило 8600.