О сложностях с получением лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний рассказали 84% врачей, сказано в исследовании, которое было проведено АНО «Центр помощи пациентам «Геном» совместно с «Домом Редких» и «Фармпробегом».

«Среди основных сложностей получения необходимых лекарств представители медицинского сообщества назвали отсутствие препарата в России (незарегистрированное лекарственное средство), перебои с поставками препаратов, недоступность его в регионе проживания», — говорится в исследовании, фрагмент которого приводит газета «Известия».

Во мнении, что нынешнюю систему лекарственного обеспечения орфанных пациентов нужно изменить сошлись 79% врачей. Среди основных предложений были озвучены расширение федерального перечня болезней и списка препаратов, увеличение доступности незарегистрированных средств, и обеспечение наличия необходимых лекарств.

Постановка диагноза орфанным пациентам является еще одной важной проблемой. Этот процесс затягивается на год и больше, добавили 52% представителей медсообщества.

В Минздраве отметили, что обеспечение пациентов лекарствами осуществляется при наличии медицинских документов, которые подтверждают наличие заболевания и необходимость назначения специальных препаратов. В ведомстве также рассказали, что федеральное финансирование программы ВЗН выросло до 64,3 миллиарда рублей.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на эти цели в 2022 году предусмотрено 66,9 миллиарда рублей. Данных об отказах регионов в обеспечении пациентов с орфанными заболеваниями, в Минздрав не поступало.

В опросе приняли участие 137 медицинских сотрудников из 50 российских регионов.