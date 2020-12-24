Чаще всего мужчины умирают в России от последствий, связанных в определенной степени с алкоголем. Речь идет о 75% случаев, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Вклад потребления алкоголя у мужчин в смертность составляет до 75%. А также кардиомиопатия, которая встречается и у женского населения, вклад алкоголя может составлять также до 70 с лишним процентов», — привел слова главы Минздрава ТАСС.

Мурашко призвал россиян быть аккуратнее со спиртным и едой в новогодние праздники. Он попросил быть умеренными, а также подстраховать себя и детей от травматизма. По словам министра, даже небольшое количество алкоголя может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Ранее врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева посоветовала выбирать на Новый год не сладкое шампанское, а брют. В таком напитке меньше сахара и калорий. При этом меньше всего вреда организму наносит сухое белое вино. Им посоветовал заменить привычное шампанское главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.