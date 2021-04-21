Большинство россиян выступили против ковид-паспортов

В России увеличилось число противников идеи введения паспортов для вакцинированных от коронавируса. Большинство жителей страны выступают против ковид-паспортов, показали результаты опроса сервиса SuperJob, сообщил RT.

Против введения ковид-паспортов на сегодняшний день выступают 62% россиян. При этом еще в январе такую идею не одобряли 59% жителей страны. Только 13% считают, что ковид-паспорта нужны.

Среди тех, кто уже сделал прививку от коронавируса, за выступили 37% опрошенных. В числе россиян, планирующих вакцинироваться, за введение ковид-паспортов выступили 23%, но против такого документа высказались 42% респондентов. Среди тех россиян, которые не планируют прививаться, против ковидных паспортов выступили 75% опрошенных, а в поддержку — лишь 5%.

В опросе приняли участие три тысячи экономически активных россиян из всех округов страны.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в конце января заявила, что введение ковид-паспортов может нанести вред и создать у россиян впечатление, что вакцинация выглядит как принудительный процесс. Голикова напомнила, что сейчас единственным документом, предусмотренным законодательством, является сертификат о вакцинации. Введение дополнительных паспортов вызывает раздражение, указала она.