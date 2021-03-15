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    15 марта 2021, 12:58

    Большинство россиян выбрали отечественную вакцину от коронавируса

    Полина Петрова

    Большая часть жителей России выбрала отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ИА Nation News.

    Большинство россиян выбрали отечественную вакцину от коронавируса

    Респондентам задали вопрос: «Какой вакциной от коронавируса вы бы хотели привиться?». Более 80% опрошенных в числе 5100 человек ответили, что отдают предпочтение «Спутнику V». В целом в опросе поучаствовали более 6000 россиян.

    Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов подчеркнул, что наш препарат является лидером среди своих аналогов.

    «„Спутник V“ показал, что среди аналогичных вакцин-лидеров он является самым безопасным. Его эффективность — 91,5%», — отметил специалист.

    Викулов добавил, что у российского препарата самая низкая частота побочных и поствакцинальных реакций.