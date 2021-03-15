Большинство россиян выбрали отечественную вакцину от коронавируса

Большая часть жителей России выбрала отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ИА Nation News.

Респондентам задали вопрос: «Какой вакциной от коронавируса вы бы хотели привиться?». Более 80% опрошенных в числе 5100 человек ответили, что отдают предпочтение «Спутнику V». В целом в опросе поучаствовали более 6000 россиян.

Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов подчеркнул, что наш препарат является лидером среди своих аналогов.

«„Спутник V“ показал, что среди аналогичных вакцин-лидеров он является самым безопасным. Его эффективность — 91,5%», — отметил специалист.

Викулов добавил, что у российского препарата самая низкая частота побочных и поствакцинальных реакций.