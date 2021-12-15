Большинство россиян испытывают недостаток витамина D

Двухэтапное исследование компании «Акрихин» показало, что от недостатка витамина D страдают семь россиян из 10. Дефицит этого компонента может привести к снижения плотности костей и зубов, проблемам с нервной системой и снижению иммунитета. Об этом рассказал Life.

Витамин D часто называют «солнечным витамином», поскольку его выработка происходит за счет прямого попадания лучей ультрафиолета на кожу.

«72% россиян испытывают нехватку, а в некоторых случаях дефицит витамина D. У 79% мужчин и 70,3% женщин наблюдается авитаминоз D, при этом наиболее подверженной группой оказались молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Таким образом, семь из десяти жителей России страдают от недостатка этого витамина», — заявили эксперты.

Для того чтобы предотвратить нарушения, связанные с нехваткой этого витамина, необходимо на постоянной основе восполнять его запасы. Например, можно есть рыбу, сливочное масло и яйца, либо принимать БАДы.

Для определения уровня витамина в организме можно сдать анализ крови.