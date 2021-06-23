Большинство непривитых россиян заявили о планах пройти вакцинацию

Более 70% россиян не проходили вакцинацию от коронавируса. Но свыше 60% жителей страны собираются сделать укол в ближайшее время.

Опрос среди населения России провели специалисты аналитического центра Университета «Синергия». Согласно исследованию, от коронавируса еще не привились 74,7% россиян.

«При этом 61,4% россиян планируют вакцинироваться в ближайшее время, а у 28,3% таких намерений нет, а 10,3% пока не определились», — привело РИА «Новости» цитату из материалов.

Аналитики также решили узнать причины отказа от прививок. Не ожидали обязательной вакцинации 45% респондентов. Еще 35,2% людей думали, что пандемию удалось полностью победить, поэтому не видели повода для беспокойства. Остальные заявили о боязни побочных эффектов и принципиальном нежелании прививаться. Таких опрошенных было 12,8% и 7% соответственно.

Готовы сделать прививку для сохранения работы оказались 35,1% жителей страны. Ради здоровья хотят вакцинироваться 29,8% участников исследования. Отмена масочно-перчаточного режима является мотивацией для 16,5% россиян. Сделать прививку ради путешествий готовы 12,5% людей, а 6,1% хотят иметь возможность ходить в музеи и рестораны.

Исследование проводили в период с 18 по 21 июня среди жителей 85 субъектов России.