facebook_pixel
    12 октября 2021, 13:40

    Минздрав назвал вызывающие тревогу из-за коронавируса регионы

    Минздрав: особую тревогу по коронавирусу вызывают Оренбургская область, Татарстан и Башкирия

    Екатерина Боснак

    Минздрав России назвал несколько регионов, в которых быстрее всего растет заболеваемость коронавирусом. Больше всего прирост заболевших отмечают в Башкирии, Татарстане и Оренбургской области. Слова министра Михаила Мурашко привело Ura.ru.

    Минздрав назвал вызывающие тревогу из-за коронавируса регионы

    Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что в целом по стране сейчас идет увеличение количества заболевших. Средний прирост новых зафиксированных случаев составляет 16%, но в некоторых регионах это значение выросло до 30%.

    В связи с этим глава Минздрава сказал, что в ближайшее время будет принято решение о вакцинации подростков.

    Постепенно из-за продолжения пандемии коронавируса ужесточаются правила по обязательной вакцинации для сотрудников некоторых сфер. В данный момент их ввели еще не по всей стране, но уже во многих регионах.

    Сейчас в России есть приблизительно 255 тысяч больничных мест, но заняты из них около 235 тысяч, что показывает — ситуация с COVID-19 не лучшая.

    Всего с начала пандемии в России заболели уже 7 832 964 человека.