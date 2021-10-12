Минздрав назвал вызывающие тревогу из-за коронавируса регионы

Минздрав России назвал несколько регионов, в которых быстрее всего растет заболеваемость коронавирусом. Больше всего прирост заболевших отмечают в Башкирии, Татарстане и Оренбургской области. Слова министра Михаила Мурашко привело Ura.ru.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что в целом по стране сейчас идет увеличение количества заболевших. Средний прирост новых зафиксированных случаев составляет 16%, но в некоторых регионах это значение выросло до 30%.

В связи с этим глава Минздрава сказал, что в ближайшее время будет принято решение о вакцинации подростков.

Постепенно из-за продолжения пандемии коронавируса ужесточаются правила по обязательной вакцинации для сотрудников некоторых сфер. В данный момент их ввели еще не по всей стране, но уже во многих регионах.

Сейчас в России есть приблизительно 255 тысяч больничных мест, но заняты из них около 235 тысяч, что показывает — ситуация с COVID-19 не лучшая.

Всего с начала пандемии в России заболели уже 7 832 964 человека.