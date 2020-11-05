Больше половины россиян подвержены ложным симптомам COVID-19

Чаще всего ложные симптомы выявляют у себя люди с повышенной тревожностью. Этот фактор влияет на функционирование всего организма, после чего человек ощущает реальные изменения в теле. Например, может подняться температура, начаться головная и мышечная боль, появиться чувство сдавленности в грудной клетке и нехватка воздуха.

Ложные признаки COVID-19 способны ощутить и те, кто уже однажды переболел COVID-19 или у кого заразились родные. В таком случае человек с опаской относится к окружающему миру и сильно нервничает.

Кроме того, псевдосимптомы коронавируса проявляются у параноиков, тревожно-мнительных людей, а также у ярких, творческих и эмоционально подвижных натур с нехваткой внимания. Они намеренно пытаются заполучить заботу.

«Это похоже на самогипноз и самовнушение. Когда болезнь приносит человеку не только страдания и неудобства, но и позитивные моменты — заботу, возможность оказаться в центре внимания, то подсознательно он заставляет организм чувствовать все симптомы недуга», — объяснила клинический психолог Елена Дорош.

После возникновения ложных симптомов часто сложно вернуться в прежнее состояние. Это связано с тем, что из-за внушения человек беспокоится еще больше и оказывается в замкнутом круге.