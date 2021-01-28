Больше половины россиян одобрили вакцинацию от коронавируса
В четверг состоялась дискуссия «Первый год COVID-19: социально-политические последствия глазами экспертов клуба „Валдай“».
«57% опрошенных сказали, что положительно относятся к плану провести в России массовую вакцинацию от коронавируса. Есть, конечно, и оппозиция, 29%, но мы видим, что она в меньшинстве, она сокращается», — процитировало РИА «Новости» его слова.
Кроме того, социологи отметили снижение остроты проблем с доступностью лекарств от COVID-19. 72% респондентов сообщили, что в последнее время не сталкивались с дефицитом препаратов в аптеках.
Федоров напомнил, что во время карантина россияне получали помощь не только от государства, но и от волонтеров. 65% опрошенных заявили, что их помощь пострадавшим можно оценить как существенную.
56% опрошенных положительно оценили работу российских властей по предотвращению распространения коронавируса в стране. Уровень негативных оценок снизился до 27%.