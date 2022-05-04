Больше пяти тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с регионами предупредила, что в течение 11 недель в стране наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, сообщило РИА «Новости». За сутки в России было выявлено 5093 новых случая заболевания COVID-19.

Госпитализированы 1398 человек, выздоровели 6664 человека, умерли — 129. такие данные опубликовали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности в Москве болезнь была диагностирована у 282 человек, что гораздо меньше, чем в Санкт-Петербурге — 328 новых случаев. Были госпитализированы 155 москвичей, выздоровел 521 человек, 19 человек скончались. В Подмосковье было выявлено 56 новых случаев заболевания, трое умерли. В Московской области за все время пандемии сделали 17 132 203 тестов.

«Тенденция снижения заболеваемости наблюдается в стране в течение последних 11 недель, однако темпы снижения заболеваемости постепенно падают». — отметила Анна Попова.

По итогам прошедшей недели в России было выявлено 50 820 случаев заболевания. Показатель на 100 тысяч населения составил 34,63, что 16,2% ниже, чем неделей раньше. В конце апреля Анна Попова заявляла, что рано говорить о завершении пандемии, так как высокий риск заражения еще наблюдается в некоторых регионах страны.