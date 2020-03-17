Больше никакой продуктовой рулетки. «360» и ОАГБ выберут безопасные продукты в передаче «Внимание! Еда!»

Телеканал «360», Общенациональная ассоциация генетической безопасности (ОАГБ) и Фонд президентских грантов запустили проект, в котором рассказывают о безопасных продуктах питания. «Внимание! Еда!» посвятит зрителей в тонкости выбора еды, чтобы каждый поход в магазин не был лотереей.

Проект «Внимание! Еда!» посвящен выбору безопасных продуктов питания, которые входят в наш ежедневный рацион. Первый выпуск передачи уже вышел. Он рассказывает о сухих завтраках.

В течение года ОАГБ проведет независимую экспертизу безопасности 120 наименований продуктов питания в популярных торговых сетях, а телеканал «360» подготовит и выпустит в эфир 24 программы с хрониками, результатами и экспертными комментариями по итогам проверок. «Внимание! Еда!» представит самую достоверную информацию, кому из производителей можно доверить здоровье вашего желудка.

Наше здоровье, продолжительность и качество жизни напрямую зависят от безопасности продуктов питания, которые попадают на наш стол. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продукты питания с болезнетворными бактериями, вирусами, паразитами или вредными химическими веществами, вызывают более 200 заболеваний — от диареи до онкологии, а 420 тысяч человек ежегодно умирают вследствие употребления таких продуктов Елена Шаройкина Директор ОАГБ.

ОАГБ с 2004 года занимается тем, что пропагандирует здоровый образ жизни, правильное питание и сбережение здоровья. В 2019-м ассоциация выиграла конкурс на президентский грант для реализации проекта «Внимание! Еда!». С момента своего основания организация проводит мониторинг продуктов питания и часто находит нарушения, которые могут спровоцировать разные заболевания. О них ОАГБ докладывала в компетентные органы. Доходило до того, что проходили суды, в которых ассоциация подтверждала свою правоту насчет продуктов, в которых нашла опасные бактерии, запрещенные пищевые добавки и ГМО без маркировки.