Больше миллиона тестов на COVID-19 провели в Москве с начала эпидемии

Количество проведенных анализов на коронавирус в Москве превысило один миллион. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований. Ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов», — цитирует РИА «Новости» слова Раковой.

При этом стало гораздо больше выявленных случаев COVID-19. Но это никак не отразилось на росте госпитализаций — многие, у кого сейчас находят вирус, не имеют никаких симптомов болезни. Поэтому они лечатся дома, под постоянным дистанционным контролем медиков.

Всего в России проведено более 4,4 миллиона тестов. Ранее Роспотребнадзор опубликовал топ регионов по числу анализов на коронавирус. В тройке лидеров — Москва, Подмосковье и Петербург.

Накануне Росздравнадзор зарегистрировал тест, который будет выявлять антитела к инфекции. С его помощью можно будет узнать, болел человек с COVID-19 или нет.