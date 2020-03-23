Больше бананов и меньше кофе. Подмосковный врач назвал продукты для улучшения настроения

Стать счастливее можно после того, как съешь банан или кролика. Ведь они входят в группу продуктов, которые помогают повысить настроение. Об этом рассказал подмосковный невролог Ринат Богданов.

«Продукты, которые влияют на настроение — это предшественники серотонина. Вы, наверное, знаете, что серотонин отвечает за положительные эмоции. Среди этих продуктов — бананы, сыр, шоколад, молочные продукты, мясо индейки, кролика, поскольку они содержат триптофан, который в дальнейшем идет на синтез серотонина», — заявил главный внештатный специалист, невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов в интервью РИА «Новости».

Для улучшения настроения, по его словам, понадобятся и адаптогены. Для этого в рацион нужно добавить женьшень и лимонник. В целом же невролог посоветовал есть больше овощей и фруктов и меньше быстрых углеводов. Чтобы лучше себя чувствовать и морально, и физически, нужно потреблять по минимуму сахар, сахаросодержащие продукты питания, жиры заменить на оливковое или льняное масло.

Богданов рассказал, что для нормальной работы нервной системы полезны продукты с омега-3 жирными кислотами. В их числе он назвал жирную морскую рыбу, орехи. Он посоветовал потреблять и витамины группы В. Их много в печени, злаковых — различных крупах, больше всего в гречневой.

По словам Богданова, для нервной системы было бы полезно исключить стимуляторы — крепкий чай или кофе. Они повышают уровень тревожности. Зато зверобой эту тревожность может понизить.