Больше 70% москвичей не страдают депрессией

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Опросник для определения симптомов депрессии, созданный на основе опыта психиатра Аарона Бека смогли пройти жители Москвы.

Опрос провели 10 и 11 октября по случаю Дня психического здоровья. В тестировании онлайн и оффлайн приняли участие 15 603 человека.

Результаты показали, что 73,6 процента опрошенных не имеют симптомов депрессии.

У остальных 26,4 процента жителей обнаружились признаки депрессивного состояния.

В ведомстве рассказали, что тестирование проводили на сайте департамента, а также в 50 городских организациях: территориальных подразделениях Московской службы психологической помощи населению и семейных центрах. Для проходивших тестирование очно, проводили психологические консультации.