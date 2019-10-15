  • Больше 70% москвичей не страдают депрессией

    15 октября 2019, 00:22

    Ирина Нагайникова

    Столичный департамент труда и социальной защиты населения провел тест на выявлении признаков депрессии. По его результатам, более 70% москвичей оказались не подвержены депрессии, сообщила газета «Вечерняя Москва».
    Больше 70% москвичей не страдают депрессией

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    Опросник для определения симптомов депрессии, созданный на основе опыта психиатра Аарона Бека смогли пройти жители Москвы.

    Опрос провели 10 и 11 октября по случаю Дня психического здоровья. В тестировании онлайн и оффлайн приняли участие 15 603 человека.

    Результаты показали, что 73,6 процента опрошенных не имеют симптомов депрессии.

    У остальных 26,4 процента жителей обнаружились признаки депрессивного состояния.

    В ведомстве рассказали, что тестирование проводили на сайте департамента, а также в 50 городских организациях: территориальных подразделениях Московской службы психологической помощи населению и семейных центрах. Для проходивших тестирование очно, проводили психологические консультации.