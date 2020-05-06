Больше 600 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье

Еще 32 пациента с COVID-19 вылечились в Подмосковье. Таким образом, всего в регионе уже 611 здоровых жителей, у которых раньше был подтвержден коронавирус.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 611 человек», — сообщили в Мособлштабе по коронавирусу.

По данным на 5 мая, в регионе выявили 15 761 случай заболевания. Скончались 127 человек.

Тем временем, в Москве за сутки из больниц выписаны 588 пациентов. Общее число выздоровевших в столице теперь — 8548. Об этом заявила вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Врачи напоминают, что при первых признаках заболевания ни в коем случае не стоит заниматься самолечением. О симптомах нужно сообщить по телефону горячей линии, сдать тест и ждать результат. После этого врачи назначат лечение и необходимые препараты, в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, подчеркнула Ракова.