Больше 5,3 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за последние сутки выявили 5394 новых случая в 83 регионах. Всего с начала эпидемии в РФ зафиксировано 856 264 больных COVID-19.

За сутки скончались 79 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего число летальных исходов у болевших COVID-19 в России теперь равно 14 207.

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С начала пандемии российские врачи вылечили и выписали 653 593 пациента с коронавирусом. За день число выздоровевших выросло на 3420 человек.

Пандемия коронавируса началась в мире в конце прошлого года. Сначала вспышка произошла в Китае, но с января вирус стал распространяться по другим странам.

С начала пандемии число заболевших COVID-19 в мире составляет больше 18 миллионов человек. Погибли свыше 688 тысяч инфицированных. Больше всего заболевших в США, Бразилии и Индии. Там число пациентов с коронавирусом превышает миллион человек.

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал пандемию коронавируса в мире репетицией биологической войны. В то же время он заявил, что нет оснований предполагать, что вирус создал человек.

В Московской области с начала пандемии провели 1 467 435 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе тесты сдали люди, прибывшие из неблагополучных по новой инфекции стран. Исследования на коронавирус проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», на базе лабораторий государственных медицинских организаций, здоровые лица обследуются в негосударственных лабораториях.