Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко опубликовал статистические данные по пациентам с COVID-19.

На лечении в стационаре находятся 338 человек, написал Проценко на своей странице в Facebook. У 334 пациентов из общего числа больных, диагностирована пневмония. Коронавирусная инфекция подтверждена у 205 человек.

При этом, как уточнил главврач, 7% пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, а 58% — в тяжелом.

В реанимационном отделении находятся 50 пациентов, из которых 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил Проценко. Четверым из помещенных в реанимацию пациентов от 18 до 40 лет, 12 — от 41 до 60 лет, еще 34 пациента старше 60 лет. При этом, как отметил главврач, все подключенные к аппаратам ИВЛ больные старше 40 лет.

За последние сутки в России выявлено 11 656 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число выявленных случаев в стране выросло до 221 344. Из всех новых выявленных случаев 46,5% пациентов не имели каких-либо симптомов заболевания.

Россия поднялась на третью строчку по количеству выявленных случаев.