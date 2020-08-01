Больше 28,4 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Порядка 28,4 миллиона тестов на определение COVID-19 сделали россиянам. К настоящему моменту под медицинским наблюдением находится 254 тысячи человек, у которых подозревают наличие коронавирусной инфекции.

«В РФ проведено более 28,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 254 392 человека», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За последние сутки специалисты провели 316 тысяч тестов на определение коронавируса у россиян.

Ранее стало известно, что Мексика опередила Великобританию по количеству смертей от COVID-19 и вошла в тройку лидеров по этому показателю. На 31 июля в Мексике подтвердили более 424 тысяч случаев заболевания COVID-19, еще 90 тысяч изучают. Зарегистрировано 46 688 смертей от коронавирусной инфекции, тогда как в Великобритании на эту же дату было официально признано 46 204 смерти по этой же причине. На первом месте по показателям смертности от COVID-19 все еще США, там зафиксировано 153 311 летальных исходов. Вторую строчку занимает Бразилия, где от нового вируса умерли 92 475 человек.