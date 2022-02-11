Больше 200 тысяч случаев ковида впервые выявили в России

Максимальное количество заболевших СОVID-19 за зиму выявили 11 февраля. Новыми статистическими данными поделился оперштаб.

Согласно статистике, за последние 24 часа коронавирус подтвердили у 203 949 человек по России. Это максимальное число заболевших за все время. С начала нового года количество заболевших постепенно растет. Ученые связывают это с появлением контагиозного штамма «омикрон».

При этом количество смертей идет на спад. За последние сутки скончались 722 человека с подтвержденным коронавирусом. Растет и количество выздоравливающих. В этот день больничный закрыли 112 236 человек. Госпитализировали 19 281 человека.

В Москве за день выявили 18 541 случай COVID-19. В Санкт-Петербурге больше — 22 070 зараженных. В Московской области — 8967 человек.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 16 133 930 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве пик «омикрона» уже прошел. Глава города отметил, что за прошедшую неделю число новых случаев заражения снизилось на 6%, и добавил, что за текущую неделю их станет еще меньше.