Больше 180 иностранных атташе сделали прививку от коронавируса в медцентре Минобороны

Более 180 атташе из 34 стран сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» в медицинском центре Минобороны РФ. Они приняли добровольное участие в вакцинации.

«183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции российским препаратом „Спутник V“», — сказали в Минобороны, представителя которого процитировал ТАСС.

Военное ведомство уточнило, что атташе вакцинировались медицинском центре Минобороны России. Допущены до вакцинации были те, кто ранее не переболел ковидом и не имел каких-либо противопоказаний.

Заместитель начальника медицинского отдела данного центра по медицинской работе пообещала отслеживать состояние вакцинированных посредством врачей.

Использование вакцины «Спутник V» было одобрили в Мьянме, Ливане, Никарагуа, Мексике, Армении, Тунисе, Республике Гвинея, Иране, ОАЭ, Венгрии, Туркмении, Парагвае, Венесуэле, Палестине, Алжире, Сербии, Боливии, Аргентине, Белоруссии и России.

Оперативный штаб Минобороны РФ по борьбе с СОVID-19 начал добровольную вакцинацию родственников военнослужащих. Это сделано по решению главы ведомства Сергея Шойгу.