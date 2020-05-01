Больше 100 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге заразились коронавирусом

В Санкт-Петербургском НИИ скорой помощи им. Джанелидзе коронавирус подтвердился у 111 сотрудников. Городской комитет здравоохранения опроверг заражение руководства медучреждения.

Как сообщила ТАСС пресс-служба городского комитета, такое количество зараженных сотрудников было выявлено с начала апреля. А информацию о заражении высшего руководства НИИ назвали несоответствующей действительности.

«Директор Института Валерий Евгеньевич Парфенов и главный врач Антон Сергеевич Повзун продолжают исполнять обязанности. Из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения», — рассказали в пресс-службе.

В городском комитете подчеркнули, что институт не перепрофилировали под прием зараженных коронавирусом. Он также не вел прием пациентов с пневмонией.

«Сегодня в Санкт-Петербурге в неперепрофилированных стационарах приняты все меры для того, чтобы исключить попадание туда пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — заявил вице-губернатор город Олег Эргашев.

Он отметил, что для этого проводится КТ пациентам с признаками пневмонии, больные с инфекционными симптомами переводятся в другие стационары, а также в медицинском учреждении регулярно дезинфицируют помещения.

«Однако исключить случаи заносов инфекций, к сожалению, все равно невозможно», — заключил Эргашев.

В Санкт-Петербурге зафиксировано 4062 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 793 новых заболевания, по данным стопкоронавирус.рф.