Больше 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России впервые с 15 мая

Российские врачи за сутки подтвердили 10 499 новых случаев заболевания COVID-19. Этот показатель превысил порог в 10 тысяч впервые с 15 мая.

«За последние сутки в России выявлено 10 499 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,8% не имели клинических проявлений болезни», — сообщил столичный оперштаб.

Наибольший прирост инфицированных произошел в Москве. Положительные результаты тестов получили 3327 человек. На втором месте оказался Петербург — 392 человека. Затем идут Подмосковье — 296, Ростовская область — 234 и Нижегородская область - 201.

«Зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3284 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах», — отмечается в сообщении.

За время распространения инфекции российские медики вылечили 979 143 пациентов. Скончались после заражения 21 358 человек.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский пояснил, что коронавирус будет появляться всплесками. При этом каждый последующий будет слабее, чем предыдущий. По его словам, очередной всплеск стоит ждать весной 2021 года.