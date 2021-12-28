Больным раком разрешили прививаться «Спутником V»

«Спутник V» — наиболее проверенная вакцина от коронавируса, поэтому ею можно прививаться онкобольным, рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн на итоговой пресс-конференции. Об этом сообщило РИА «Новости».

Онколог отметил, что в инструкции к «Спутнику» нет таких противопоказаний, поэтому «смелым образом можем себе это позволить». Врач рассказал, что многие онкобольные во время вакцинации не сказали о своем заболевании и «понаделывали» себе прививки. При этом никаких токсических реакций не последовало.

«То есть фактически такие „непослушные“ добровольцы, но видите, все обошлось, то есть она (вакцина — прим. ред.) низкотоксичная, ей можно и нужно прививаться онкологическим больным», — отметил Каприн.

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