Больных СМА детей в России будут лечить за счет государства

Государство будет финансировать лечение детей со спинальной мышечной атрофией. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«Главными внештатными специалистами представлены предложения по финансированию за счет этого источника 19 орфанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия, [по которой лекарственные] препараты очень дорого стоят, родители не могут позволить себе приобрести», — привел слова Голиковой «Интерфакс».

Вице-премьер отметила, что спинальную мышечную атрофию добавят в перечень заболеваний, финансируемых государством. На эти цели в 2021 году направят 60 миллиардов рублей. По словам Голиковой, бюджет пополнится благодаря подоходному налогу в 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей.

Всего в список войдут 19 орфанных заболеваний и 29 заболеваний, представляющих угрозу для здоровья и жизни детей. Вице-премьер подчеркнула, что продолжать составлять перечень будут в течение месяца. Предварительно, лечение за счет государства смогут получить 25 тысяч детей.

Голикова добавила, что отбирать пациентов будет специально созданный фонд. Также появятся попечительский, экспертный и этический советы фонда.