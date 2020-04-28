Онколог рассказал об опасности коронавируса для больных раком
Люди с онкологическими заболеваниями больше остальных уязвимы перед коронавирусом. Об этом рассказало РИА ФАН со ссылкой на директора петербургского городского онкологического центра Владимира Моисеенко.
По его словам, «в Италии из числа пациентов, умерших от коронавируса, 20% составляли онкологические больные», а «по данным китайских ученых, которые анализировали ситуацию в Ухане, онкологические больные имеют в пять раз выше шанс умереть от коронавирусной инфекции».
«Сейчас тесты не очень чувствительные, и многие больные имеют COVID-19, но он себя никак не проявляет. Все поступающие подвергаются томографии: практически каждый день мы выделяем 3–4 человек, у которых нет никаких внешних симптомов коронавируса, но по итогам томографии он есть», — рассказал онколог.