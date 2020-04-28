Онколог рассказал об опасности коронавируса для больных раком

По его словам, «в Италии из числа пациентов, умерших от коронавируса, 20% составляли онкологические больные», а «по данным китайских ученых, которые анализировали ситуацию в Ухане, онкологические больные имеют в пять раз выше шанс умереть от коронавирусной инфекции».

«Сейчас тесты не очень чувствительные, и многие больные имеют COVID-19, но он себя никак не проявляет. Все поступающие подвергаются томографии: практически каждый день мы выделяем 3–4 человек, у которых нет никаких внешних симптомов коронавируса, но по итогам томографии он есть», — рассказал онколог.