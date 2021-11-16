Больных кур сожгли на Боровской птицефабрике

Первый этап дезинфекции от птичьего гриппа подошел к концу в Тюменской области. На птицефабрике «Боровская» сожгли всех зараженных куриц. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на оперативный штаб региона.

Всего сотрудники птицефабрики уничтожили более шести тысяч тонн биоматериала. Очистительные мероприятия продлятся до конца 2021 года. Птицефабрика сможет вернуться к прежнему режиму работы после того, как пробы на куриный грипп среди поголовья покажут отрицательный результат.

«На территории, где проходило сжигание, началась приборка, выравнивание участка и другое благоустройство без применения огня. Утилизация яичного порошка запланирована на 18 ноября и будет проведена за один день», — рассказал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.