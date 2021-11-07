Дезинфектолог рассказал о правилах уборки квартир больных ковидом

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, как правильно убирать квартиры, где живут зараженные коронавирусом, а также напомнил об обязательном проветривании помещений. Его слова передало издание Life.ru.

Николай Дубинин рассказал об основных правилах уборки квартиры, где проживает зараженный коронавирусом. Прежде всего он напомнил, что нужно изолировать больного и соблюдать все меры защиты. Следует использовать респиратор достаточного класса защиты FFP2-FFP3, а больному нужно находиться в маске.

Врач-дезинфектолог рассказал, что важно проветривать все помещения и комнаты в случае, когда заболевший пользуется кухней и санузлом вместе с остальными проживающими в квартире. По словам специалиста, уборку там следует начинать с обработки контактных поверхностей — дверей, дверных ручек, столов, подлокотников, а также санузла целиком.

Дубинин напомнил про дезинфектанты из перечня Роспотребнадзора, рекомендованного для борьбы с коронавирусом, — эти средства следует использовать для уборки. «В основном применяются четвертичные аммониевые соединения», — добавил врач.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила причину появления ложноотрицательных тестов на коронавирус. По словам профессора, вероятность обнаружить вирус снижается уже на четвертый-пятый день болезни, поэтому результаты теста не всегда бывают правдивыми.