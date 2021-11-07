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    07 ноября 2021, 21:38

    Дезинфектолог рассказал о правилах уборки квартир больных ковидом

    Врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, как делать уборку в квартирах зараженных коронавирусом

    Анастасия Толокевич

    Врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, как правильно убирать квартиры, где живут зараженные коронавирусом, а также напомнил об обязательном проветривании помещений. Его слова передало издание Life.ru.

    Дезинфектолог рассказал о правилах уборки квартир больных ковидом

    Николай Дубинин рассказал об основных правилах уборки квартиры, где проживает зараженный коронавирусом. Прежде всего он напомнил, что нужно изолировать больного и соблюдать все меры защиты. Следует использовать респиратор достаточного класса защиты FFP2-FFP3, а больному нужно находиться в маске.

    Врач-дезинфектолог рассказал, что важно проветривать все помещения и комнаты в случае, когда заболевший пользуется кухней и санузлом вместе с остальными проживающими в квартире. По словам специалиста, уборку там следует начинать с обработки контактных поверхностей — дверей, дверных ручек, столов, подлокотников, а также санузла целиком.

    Дубинин напомнил про дезинфектанты из перечня Роспотребнадзора, рекомендованного для борьбы с коронавирусом, — эти средства следует использовать для уборки. «В основном применяются четвертичные аммониевые соединения», — добавил врач.

    Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила причину появления ложноотрицательных тестов на коронавирус. По словам профессора, вероятность обнаружить вирус снижается уже на четвертый-пятый день болезни, поэтому результаты теста не всегда бывают правдивыми.