Больницы Удмуртии перестали оказывать плановую помощь взрослым

Оказание плановой медицинской помощи взрослому населению приостановили в больницах Удмуртии. Это связано с ростом заболеваемости ковидом, сообщили на сайте республиканского Минздрава.

В медучреждениях Удмуртии приостановили оказание плановой помощи для взрослых в стационарных и амбулаторных условиях. Такие профилактические меры будут действовать до улучшения ситуации с коронавирусом.

При этом в больницах продолжат процедуры гемодиализа, будут лечить пациентов с гематологическими и онкологическими заболеваниями, проходящих химиотерапию, а также страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и пациентов фтизиатрического профиля. Также будут дополнительно обследовать призывников, проводить скрининг беременных, оказывать помощь детям, вакцинировать от коронавируса и проводить профилактические осмотры людей при устройстве на работу.

Также в полном объеме продолжат оказывать экстренную и неотложную помощь.

В минувшие выходные СМИ сообщали о том, что в Удмуртии закончились вакцины от коронавируса. Из-за этого вакцинацию в республике приостановили на два дня.