Больницы Москвы приняли 20 детей из Донбасса и с Украины с минно-взрывными травмами

Московские больницы приняли 20 детей, приехавших из Донбасса и с Украины с минно-взрывными травмами. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова процитировал ТАСС.

Мурашко рассказал о количестве принятых на лечение в Москве детях после посещения НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Сегодня в Москву мы эвакуировали таких детей 20 человек, это наиболее тяжелые дети. Остальные получили помощь в Белгородской, Ростовской области», — сообщил он.

Дети, которых разместили в больницах других регионах, тоже находятся под наблюдением опытных врачей.

«Все этапы помощи полностью сегодня координируются через федеральные центры, через центры Москвы, которые активно включились в оказание медицинской помощи, и это новая система позволяет максимально оказать помощь на всех этапах», — сообщил Мурашко.

Также московские больницы приняли 12 детей с онкозаболеваниями и четырех — сахарным диабетом. По словам Мурашко, всем прибывшим в Россию детям оказывается необходимая медпомощь.

«Помощь оказывается по разным направлениям, в том числе [по терапии] неинфекционных заболеваний. И профилактическая вакцинация ведется для того, чтобы минимизировать риски», — сказал он.