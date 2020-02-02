Больницу для пораженных коронавирусом построили в Китае за 10 дней. Стройка стала мемом

Строительство первой из двух специализированных больниц для лечения пациентов, зараженных коронавирусом нового типа, завершили в китайском Ухане. Стройка продлилась 10 дней и стала мемом.

К строительству временного госпиталя «Хошэньшань» приступили 23 января. Уже 3 февраля, в понедельник, госпиталь примет первых пациентов. Больница рассчитана на тысячу мест. Сюда уже направились полторы тысячи военврачей.

В среду, 5 февраля, ожидается открытие второй очереди больницы. Ее начали строить через несколько дней после того, как начались работы по возведению первого госпиталя.

Такие скорости, надо признать, удивили россиян. Из новостей о возведении госпиталя в рекордные сроки родился мем. Под один и тот же восторженный текст подставляют изображение любого монументального здания — и им восторгаются, словно это еще одна новая больница. В ход пошли изображения самых разных сооружений по всему миру. Например, досталось Москве-сити.

Следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге тоже подвергся атаке острословов. Ну, а чем не больница на тысячу коек?

Досталось и вымышленным локациям. Например, Китай вполне мог построить свой новый госпиталь в космосе — и это вряд ли бы кого удивило.