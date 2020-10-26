Больница в Нижегородской области получила новое оборудование

Устройство позволяет узнать диагноз и получить его на адрес электронной почты за десять минут.

«Это большой шаг вперед. Это уже переход на цифру. Это возможность пересылать, не отходя от кабинета, не отходя от аппаратуры, снимки на консультацию, допустим, в областные клиники», — отметил главный врач Вячеслав Сурусин.

Помимо прочего, учреждение получило современный аппарат УЗИ и приборы для кабинета офтальмолога. В целом стоимость нового оборудования составила 13 миллионов рублей.