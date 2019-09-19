Больница Ногинска получит новое оборудование
Среди современного оборудования экспертного класса будет три новых рентгеновских аппарата, компьютерный томограф, техника для оснащения реанимации и отделения эндоскопии, а также аппарат УЗИ экспертного класса для детской поликлиники.
«Все оборудование, которое мы покупаем, высокого качества и экспертное. Это аппарат УЗИ, КТ и другие виды оборудования», — отметила министр здравоохранения МО Татьяна Мухтасарова.
«У нас в этом году запланирована замена большого парка тяжелого оборудования: три рентгена и новый компьютерный томограф», — сказал главный врач больницы Сергей Лившиц.
Также Сергей Лившиц прокомментировал ситуацию в связи с обращениями жителей. Он сказал, что в Буньковской участковой больнице штатными нормативами не предусмотрены рентгенологический кабинет и кабинет ультразвуковой диагностики. Поэтому все пациенты, нуждающиеся в данных видах обследования, направляются в поликлинику № 1 Ногинской ЦРБ. А ситуация с детскими неврологами улучшилась — теперь в детской поликлинике ведут прием 2 врача-невролога.