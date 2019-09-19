Больница Ногинска получит новое оборудование

Министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова рассказала в прямом эфире «360», когда в больнице Ногинска появится новое медицинское оборудование. 53 единицы современной техники закупят для медучреждения до конца этого года.

Среди современного оборудования экспертного класса будет три новых рентгеновских аппарата, компьютерный томограф, техника для оснащения реанимации и отделения эндоскопии, а также аппарат УЗИ экспертного класса для детской поликлиники.

Источник фото: телеканал «360»

«Все оборудование, которое мы покупаем, высокого качества и экспертное. Это аппарат УЗИ, КТ и другие виды оборудования», — отметила министр здравоохранения МО Татьяна Мухтасарова.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас в этом году запланирована замена большого парка тяжелого оборудования: три рентгена и новый компьютерный томограф», — сказал главный врач больницы Сергей Лившиц.

Также Сергей Лившиц прокомментировал ситуацию в связи с обращениями жителей. Он сказал, что в Буньковской участковой больнице штатными нормативами не предусмотрены рентгенологический кабинет и кабинет ультразвуковой диагностики. Поэтому все пациенты, нуждающиеся в данных видах обследования, направляются в поликлинику № 1 Ногинской ЦРБ. А ситуация с детскими неврологами улучшилась — теперь в детской поликлинике ведут прием 2 врача-невролога.