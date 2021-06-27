Болгарский перец назвали идеальной едой для просмотра телевизора

Многие люди привыкли что-то есть во время просмотра телевизора. Но далеко не всегда они выбирают здоровые продукты. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков посоветовал присмотреться к болгарскому перцу.

«Я рекомендую взять болгарский перец, нарезать его тонко, как чипсы, очистить и опустить в разные виды специй. Хрустеть он будет как чипсы, а во рту будет вкус разных специй, а не вкус самого перца», — рассказал Ковальков радио Sputnik.

Он добавил, что даже от полной тарелки такой закуски вреда для здоровья не будет. При этом организм получил большое количество витаминов. Если переходить на перец не хочется, то можно выбрать другие овощи.

«Можно разложить красиво в миске помидоры, огурцы, листья салата и постепенно брать во время просмотра», — посоветовал врач.

В качестве напитка стоит взять обычную или минеральную воду. Иногда можно выпить стакан Coca-Cola Light, но от свежевыжатых соков нужно отказаться. Ковальков предупредил, что стакан апельсинового сока может содержать в себе больше углеводов, чем газировка. Во время употребления сока в организме вырабатывается огромное количество инсулина. В итоге разрушается поджелудочная железа и может развиться сахарный диабет.