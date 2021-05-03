Кардиолог перечислил скрытые симптомы болезни сердца

Существуют три скрытых симптома, на которые нужно обращать внимание. Они могут оказать на сердечно-сосудистые заболевания. Об этом рассказал профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Напалков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что в их числе — повышение артериального давления. Он подчеркнул, что его нужно измерять даже если человек чувствует себя хорошо. При этом повышенное давление при нормальном самочувствии не стоит списывать на переутомление или смену погоды.

Другим важным симптомом является нарушение сердечного ритма. Не нужно ждать, что все само пройдет — лучше как можно скорее попасть к врачу. При необходимости он выпишет препараты, которые будут разжижать кровь. Еще один скрытый симптом — предобморочное состояние.

Ранее эксперты напомнили, что хорошим способом для поддержания здоровья является ходьба. Проходить в день 10 тысяч шагов — самый простой способ почувствовать себя лучше после долгой зимы. Кроме того, пешие прогулки являются отлично альтернативой бегу. Они подойдут пожилым, людям с избыточным весом и с проблемами с суставами.